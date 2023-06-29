Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщают, что украинских военных учат, как пережить радиацию

DPA: украинских военных учат в Германии, как пережить радиацию

close
100%
Reuters

Бундесвер проводит обучение украинских солдат мерам, направленным на защиту от ядерного, биологического и химического оружия. Об этом сообщает агентство DPA.

«Бундесвер в настоящее время обучает солдат c Украины защите от ядерного, биологического и химического оружия», — говорится в публикации.

Агентство подчеркивает, что украинские солдаты проходят трехнедельное обучение на соответствующей системе в баварском предальпийском регионе Альгау близ города Кемптена. Также бундесвер предоставил Украине пакет деконтаминационных технологий, как сообщил агентству представитель бундесвера.

До этого заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев заявил, что 24 тыс. украинских военных прошли обучение в странах Евросоюза

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях