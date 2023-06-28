В Росгвардии заявили, что танки помогут ведомству эффективно действовать в СВО

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что наличие танков и артиллерии увеличит эффективность ведомства во время специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости.

По словам Грибакина, решаемые Росгвардией в ходе СВО важные служебно-боевые задачи, а также новые методы «враждебной деятельности», требуют адекватного ответа и новых решений. Появление у ведомства собственных танков и артиллерии позволит более эффективно выполнять возложенные на Росгвардию задачи.

Грибакин отметил, что предшественники Росгвардии — внутренние войска МВД — до начала 2000-х годов имели в своем составе танковые части, но затем в результате реформы от них отказались.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что служба получит тяжелое вооружение и танки. Об этом он сообщил после выступления президента РФ Владимира Путина на Соборной площади Кремля. Он отметил, что этот вопрос, который в данный момент «стоит очень остро», обсуждался с президентом. Сроки оснащения будут зависеть от финансирования, добавил глава Росгвардии.