В Генштабе ВС России рассказали о количестве сформированных частей за счет мобилизации

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что проведенная прошлой осенью частичная мобилизация позволила сформировать в российской армии более 280 воинских частей и подразделений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Министерства обороны РФ «Военные комиссариаты России».

По его словам, военные комиссариаты совместно с органами исполнительной власти регионов России и органами местного самоуправления в рамках частичной мобилизации поставили в войска РФ более 300 тыс. граждан, благодаря чему было сформировано более 280 воинских частей и подразделений.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект, который предлагает в период мобилизации и в военное время разрешить служить по контракту гражданам с судимостью.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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