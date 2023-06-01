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Силовые структуры в России могут начать отслеживать полеты беспилотников

Сенатор Шейкин: в России разработают систему для контроля за полетами беспилотников

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Depositphotos

В России хотят разработать единую систему контроля беспилотников в виде интерактивной карты, на которой будут отображаться все согласованные полеты, рассказал «Парламентской газете» один из авторов инициативы, сенатор Артем Шейкин.

Подобная система позволит отслеживать дроны силовикам и охране стратегически важных объектов, для этого на беспилотники планируют установить модули спутниковой связи ГЛОНАСС.

«Для развития отрасли беспилотной авиации необходимо оптимизировать ограничения на полеты беспилотных авиационных систем. Данный процесс должен происходить с учетом сложившейся обстановки и гарантировать безопасность», — сообщил сенатор.

По его мнению, доступ к системе должны иметь ее операторы и органы государственной власти. Шейкин также отметил, что для реализации такой инициативы потребуется время, в том числе, для обеспечения беспилотников необходимым оборудованием, поэтому сроки ее реализации «спрогнозировать сложно».

«Мы предполагаем, что она будет работать по принципу одного окна и позволит оперативно согласовать план полета и получить все необходимые разрешения и обеспечит контроль за соблюдением ограничений, к примеру, путем отправки автоматических уведомлений операторам и владельцам БПЛА, если их устройство пересекает границы какой-либо запретной зоны. Сейчас мы рекомендовали Минтранспорту совместно с Минцифры рассмотреть создание такой единой цифровой платформы», — добавил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что совет палаты парламента принял решение о создании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере применения беспилотников.

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