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Россияне массово скупают средства борьбы с беспилотниками

«Ъ»: предприятия массово скупают средства борьбы с БПЛА после атаки на Москву

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Depositphotos

После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву 30 мая российские предприятия промышленности, топливно-энергетического комплекса и транспорта начали закупаться системами для борьбы с дронами. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Объявления о продаже таких систем появились на Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркете». Продавцами выступают частные лица или интернет-магазины. Стоимость таких устройств начинается от 115 тысяч рублей.

На одном из маркетплейсов рассказали, что в основном за покупкой обращаются фонды и организации, в частности те, которые отправляют устройства в зону российской специальной военной операции. Некоторые устройства закупаются в Китае.

Один из собеседников газеты подчеркнул, что выставленные на классифайдах и маркетплейсах устройства не способны блокировать дроны, которые атаковали 30 мая Москву, это посильно только системам противовоздушной обороны (ПВО).

Атака БПЛА на Москву и Московскую область произошла утром 30 мая. Telegram-каналы и СМИ сообщали о нескольких десятках дронов, сбитых в столичном регионе, официального подтверждения этих данных не было. Согласно сообщению Минобороны РФ, было сбито в общей сложности восемь беспилотников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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Атака беспилотников на Москву
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