Путин заявил, что ВС РФ в отличие от Киева наносят удары только по военной инфраструктуре

Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация была вынуждена ответить на развязанную Киевом войну в Донбассе, но в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ) ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре. Об этом сообщает РИА Новости.

»Россия вынуждена была ответить на развязанную украинским режимом войну на Донбассе началом спецоперации. Наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности именно по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами», — сказал президент.

Владимир Путин выступил с заявлением после утренней атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву. Путин отметил, что киевские власти посредством утренней атаки нескольких беспилотников ВСУ на Московский регион пытаются спровоцировать украинские войска на аналогичные действия.

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте.