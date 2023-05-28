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Руководитель офиса Зеленского разъяснил необходимость вступления Украины в НАТО

Руководитель офиса Зеленского Ермак: вступление Украины в НАТО поможет завершить конфликт

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РИА «Новости»

Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что приглашение Украины в Североатлантический альянс поспособствует разрешению конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Ермак также назвал вступление Украины в НАТО «реальностью, в которой нуждается весь мир», в частности, Европа.

Ранее сообщалось, что страны Североатлантического альянса не достигли согласия по вопросу вступления Украины в НАТО. По данным СМИ, ряд стран НАТО призывает других членов военного блока предложить Украине график вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Портал Euractiv написал о том, что дипломаты Североатлантического альянса изучают способы направить Киев на путь членства в блоке путем создания совета Украина — НАТО, однако не рассматривают вариант ускоренного вступления страны в свои ряды.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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