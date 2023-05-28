В МО РФ сообщили об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ в Запорожской области

Министерство обороны России сообщило, что российская армия в Запорожской области уничтожила станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства, а также поразила склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства.

В сообщении Минобороны отмечается, что российская армия поразила американскую установку в районе населенного пункта Новоуспеновское. При этом в населенном пункте Степовое был уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.

Ранее Минобороны заявило, что в Донецкой народной республике уничтожены склады боеприпасов Вооруженных сил Украины. Кроме того, этот склад, по информации ведомства, принадлежал и оперативно-тактической группе «Лиман».

До этого официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявлял, что российским войскам за минувшие сутки удалось уничтожить склад боеприпасов украинской бригады теробороны в Краматорске в ДНР.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.