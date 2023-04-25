Ермаков заявил, что РФ неинтересна реакция Запада по планам на ядерное оружие в Белоруссии

Реакция Запада на намерения РФ касательно размещения тактического ядерного оружия на территории Белоруссии в настоящий момент никак не интересует Москву, утверждает директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков. Об этом сообщает ТАСС.

Как добавил сотрудник российского дипведомства, свою реакцию страны Запада «могут оставить при себе».

Она нас интересует ровно в той же степени, в которой страны НАТО на протяжении десятилетий «интересовались» озабоченностями России [вокруг разворачивания в Европе ядерного вооружения Соединенных Штатов]», — подчеркнул Ермаков.

Других комментариев со стороны главы департамента Министерства иностранных дел России по ситуации с оружие в Белоруссии больше не приведено.

Ранее главы МИД G7 осудили решение России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обращал внимание, что Запад «истерично реагирует» на планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии.