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Резников: Запад мог бы нанять для Киева экспертов по техобслуживанию переданного вооружения

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РИА «Новости»

Руководитель Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Запад мог бы нанять специалистов, которые бы занимались техническим обслуживанием переданного им вооружения на Украине, чтобы не приходилось отправлять танки на ремонт в Европу. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в случае реализации подобного плана, украинская сторона сделала бы все возможное, чтобы организовать приезд специалистов на территорию Украины.

Резников подчеркнул, что Киев уже давно предлагает своим партнерам предоставить помощь в технической поддержке в максимальной близости к полю боя. Украинский министр подчеркнул, что достаточно сложно отправлять танки на ремонт в Европу.

По мнению советника руководителя МВД Украины Антона Геращенко, украинские технические специалисты могли бы переучиться с работы с советской техникой на работу с западным вооружением, однако для этого им нужна «соответствующая подготовка и доступ к технической документации».

Ранее Резников сообщил, что украинская сторона получила вторую установку противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T от Германии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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