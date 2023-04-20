Минобороны: бывшие участники АТО в Донбассе не будут получать военную пенсию России

Заместитель руководителя Министерства обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова заявила, что ведомство будет проверять граждан России с новых территорий, претендующих на получение российской военной пенсии, чтобы ее не получали бывшие служащие украинских войск, участвовавшие в «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее мнению, риски подобного существуют, но уже на сегодняшний день была организована работа по передаче дел, а также при их принятии будут проводить проверку и контроль военнослужащих.

В публикации подчеркивается, что силовики из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей должны начать получать военную пенсию с 1 июля 2023 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что граждане новых российских регионов, проходившие военную и альтернативную службу, смогут получать пенсии по нормам РФ с 1 июля 2023 года.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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