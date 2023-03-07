Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МО Венгрии прокомментировало заявление о подготовке военных ВСУ в стране

МО Венгрии опровергло слова словацкого министра о подготовке солдат ВСУ в стране

close
100%
Marko Djurica/Reuters

Министерство обороны Венгрии ответило на заявления министра обороны Словакии Ярослава Надя о том, что в стране проводится подготовка украинских военных. В ведомстве заявили, что Венгрия готовит только военных медиков и украинские военные только проходят лечение на территории страны, сообщил портал Telex.

Ранее словацкое издание Paraméter писало, что министр обороны Словакии заявил в ходе беседы, организованной МИД страны, что украинские военные проходят подготовку и в Венгрии.

В ведомстве признали, что Вооруженные силы Венгрии принимают участие в подготовке украинских военных медиков для гуманитарных целей, и что раненые украинские солдаты проходили лечение в стране, однако в подготовке военных армия не участвует.

«Позиция Венгрии не изменилась: мы на стороне мира и не поддерживаем никаких шагов, которые ведут к эскалации войны, поэтому не будем посылать в Украину оружие или солдат», — приводит издание заявление Минобороны.

21 февраля сообщалось, что глава МИД Словакии Растислав Качер послал матом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за пророссийскую политику и позицию по Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть