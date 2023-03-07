МО Венгрии прокомментировало заявление о подготовке военных ВСУ в стране

Министерство обороны Венгрии ответило на заявления министра обороны Словакии Ярослава Надя о том, что в стране проводится подготовка украинских военных. В ведомстве заявили, что Венгрия готовит только военных медиков и украинские военные только проходят лечение на территории страны, сообщил портал Telex.

Ранее словацкое издание Paraméter писало, что министр обороны Словакии заявил в ходе беседы, организованной МИД страны, что украинские военные проходят подготовку и в Венгрии.

В ведомстве признали, что Вооруженные силы Венгрии принимают участие в подготовке украинских военных медиков для гуманитарных целей, и что раненые украинские солдаты проходили лечение в стране, однако в подготовке военных армия не участвует.

«Позиция Венгрии не изменилась: мы на стороне мира и не поддерживаем никаких шагов, которые ведут к эскалации войны, поэтому не будем посылать в Украину оружие или солдат», — приводит издание заявление Минобороны.

21 февраля сообщалось, что глава МИД Словакии Растислав Качер послал матом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за пророссийскую политику и позицию по Украине.