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«Страна.ua» сообщила о взрывах в Херсонской области

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Marko Djurica/Reuters

В городе Берислав Херсонской области были слышны взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Бериславе Херсонской области», — говорится в сообщении.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что не менее трех взрывов прозвучало в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Днем воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. В ночь на 6 марта сирены прозвучали в Киеве.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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