Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в Артемовске в настоящее время остается порядка 10 тысяч украинских военнослужащих, возможно, несколько больше. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, некоторые части украинских подразделений покинули Артемовск, другие части пытаются это сделать.

«При этом наша артиллерия старается их достать», — сказал Гагин, добавив, что все дороги, при помощи которых ВСУ получали боеприпасы, сейчас контролируются российскими силами.

Советник врио главы ДНР не исключил, что украинские военные попытаются предпринять попытки прорыва Артемовска для доставки боекомплектов. То же может произойти в обратном направлении, при попытке попасть в Часов Яр, высказал мнение Гагин.

Ранее испанская газета Pais сообщала, что украинская армия понесла огромные потери в Артемовске.

До этого обозреватели New York Times Мэтью Мпоук Бигг, Вивек Шанкар и Эндрю Крамер заявили, что несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского об Артемовске, жителей страны начали готовить к сдаче города.