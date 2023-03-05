Шойгу ознакомился с докладами командующих группировок по обстановке в зоне спецоперации

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заслушал доклады командующих группировок по нынешней обстановке в зоне проведения специальной военной операции на направлениях ответственности. Об этом заявили представители российского военного ведомства.

Как уточняется, Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке.

Помимо того, российский министр ознакомился с планами дальнейших действий со стороны руководителей подразделений.

Также Шойгу обратил внимание на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Шойгу провел совещание с заместителями в объединенной группировке войск.