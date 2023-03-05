NBC: два украинских летчика прибыли в США для ознакомления с ударными самолетами

Два летчика прибыли в США с Украины, чтобы американские военные смогли оценить их навыки для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации, в том числе с истребителями F-16. Об этом сообщает телеканал NBC.

В публикации отмечается, что Пентагон проведет тестирование украинских летчиков на симуляторах на военной базе в штате Аризона. Отмечается, что в марте в Соединенные Штаты прибудут еще восемь летчиков. Данный шаг направлен на получение представления о том, как много времени в будущем потребуется для обучения, а также улучшения их навыков.

«Данная программа призвана оценить их возможности, чтобы мы могли им посоветовать, как они могут лучше использовать свои средства и те, что предоставили им мы», — заявил представитель администрации президента США.

Ранее избранный президент Чехии Петр Павел заявил, что выступает за ускорение поставок вооружений на Украину.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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