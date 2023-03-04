Украинский военный эксперт Черник допустил, что ВСУ «оперативно уйдут» из Артемовска

Украинский военный аналитик Петр Черник заявил, что боевые действия в Артемовске (украинское название — Бахмут) являются эпицентром конфликта и в случае разрушения города военно-политическое руководство примет решение об отступлении. Об этом он сообщил украинскому ресурсу Military Media Center.

Он отметил, что в случае принятия решения об «оперативном уходе» Вооруженном силам Украины удастся избежать трагедии.

Ранее издание The New York Times сообщало, что второй приезд командующего восточной группировкой ВСУ, генерала Александра Сырского в Артемовск говорит о сложной ситуации в боевых действиях.

До этого бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получил приказ покинуть Артемовск, где, по его словам, он проходил службу оператором ударных беспилотных авиационных комплексов.

По его словам, он находился в составе подразделения, дислоцированного на Артемовском направлении «110 дней и ночей», потом его перевели на другое направление. Он отметил, что выполнение обоих приказов постоянно мониторят для доклада в офис президента Украины Владимира Зеленского.