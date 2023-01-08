Офицер ЛНР допустил, что с подрывом газопровода в Лутугино связаны спящие ячейки ВСУ

Командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным «Алабай» предполагает, что спящие ячейки военных Украины могут быть связаны с подрывом магистрального газопровода в Лутугинском районе ЛНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию военного.

По его словам, для осуществления подрыва, возможно, ВСУ привлекали местных жителей.

«Реализовать диверсию подобного характера без точек опоры среди местного населения крайне сложно», — объяснил офицер ЛНР.

Также командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» обратил внимание, что подобных спящих ячеек, как-либо связанных с Вооруженными силами Украины, «еще полно».

Для ФСБ, как заключил военный, все еще остается много работы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в МГБ информировали, что было возбуждено уголовное дело по статье «диверсия» из-за подрыва газопровода в Лутугино.