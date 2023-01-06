NYT: США в 2021 году скрыли факт уничтожения с беспилотника машины с мирными афганцами

Американские официальные лица в 2021 году скрыли факт уничтожения с беспилотника машины Toyota Corolla с мирными афганцами, среди которых было трое детей. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на результаты расследования.

Отмечается, что о поражении гражданской машины стало известно через несколько минут после удара, нанесенного беспилотником, однако военные продолжали утверждать, что уничтожили машину, в которой террористы перевозили бомбу.

«Фрагменты расследования Центрального командования США, полученные The New York Times, показывают, что военные аналитики сообщили в течение нескольких минут после удара, что, возможно, были убиты мирные жители, а через три часа заявили, что по меньшей мере трое детей были убиты», — отмечается в публикации.

Расследование инцидента было завершено через полторы недели после удара, но так и не было опубликовано. Газета получила 66 «частично отредактированных страниц» в рамках судебного иска против Центрального командования в соответствии с Законом о свободе информации.

Отмечается, что среди убитых в результате удара был Земари Ахмади, сотрудничавший с американцами, а также водитель автомобиля. Удар был нанесен 29 августа 2021 года с беспилотника MQ-9 Reaper.

«Три дня спустя генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил репортерам, что удар был «справедливым» и убил посредника ИГИЛ (организация запрещена в России), а также «других» людей, личности которых пока не установлены», — сообщается в публикации.

Ранее бывший президент Афганистана Хамид Карзай рассказал, что США виновны в произошедшем в стране.

По его словам, «война в Афганистане не была нашей войной», с момента начала боевых действий он понял, что они ведутся не в целях борьбы с терроризмом, а против народа Афганистана.