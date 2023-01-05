Кадыров: более 9 тысяч бойцов прошли обучение в университете спецназа в Гудермесе

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более девяти тысяч бойцов прошли обучение в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе с начала специальной военной операции на территории Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Российский университет спецназа за время проведения специальной военной операции стал своего рода магнитом, который притягивает к себе настоящих патриотов Отечества... На сегодняшний день в учебном центре уже прошли обучение свыше девяти тысяч бойцов, и это далеко не предел всех возможностей», — написал Кадыров.

По его словам, в РУС были созданы лучшие условия для подготовки добровольцев. Процесс обучения в университете постоянно совершенствуется на основе полученного опыта, добавил глава Чечни.

Ранее Кадыров сообщил, что питбуля, спасенного летом с завода «Азовсталь», вернули хозяйке.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.