В Херсонской области сообщили о гибели мирного жителя после удара ВСУ по Таврийску

В пресс-службе Министерства здравоохранения Херсонской области заявили, что город Таврийск попал под обстрел украинских войск, один человек погиб, двое получили осколочные ранения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня вечером был обстрелян Таврийск. К несчастью, один человек погиб. Двое местных жителей получили осколочные ранения. Бригада «скорой» оказала пострадавшим экстренную медицинскую помощь», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что пациенты были доставлены в больницу.

Ранее начальник областной военной администрации подконтрольной Киеву части региона Ярослав Янушевич заявил, что в Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры.

По словам Янушевича, Херсон и близлежащие населенные пункты остались без электричества.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.