МЧС ДНР: пожар на территории ж/д станции в Шахтерском районе локализован

В МЧС Донецкой народной республики заявили, что пожар на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе локализован. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В 00:48 подразделения МЧС ДНР локализовали пожар в Шахтерском районе на территории железнодорожной станции», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что удалось сохранить 42 цистерны с топливом, а также предотвратить угрозу взрыва и распространение огня на жилую застройку.

Ранее председатель правительства ДНР Виталий Хоценко сообщал, что цистерны с топливом получили повреждения в результате обстрела Шахтерска Вооруженными силами Украины.

Об обстреле Шахтерска 26 октября заявил мэр города Александр Шатов. О пострадавших в результате атаки не сообщалось.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.