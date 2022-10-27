В ДНР заявили, что из-за обстрела Шахтерска повреждены цистерны с топливом

Правительство ДНР: в Шахтерске повреждены цистерны с топливом из-за обстрела ВСУ

Председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко написал в Telegram-канале, что цистерны с топливом получили повреждения в результате обстрела Шахтерска Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Хоценко отметил, что ЧП не отразилось на потребителях. Дефицита топлива, по его словам, не возникло.

Он пообещал сделать все, чтобы исправить ситуацию.

Об обстреле Шахтерска 26 октября заявил мэр города Александр Шатов. О пострадавших в результате атаки не сообщалось.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть