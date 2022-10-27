В ДНР заявили, что из-за обстрела Шахтерска повреждены цистерны с топливом

Председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко написал в Telegram-канале, что цистерны с топливом получили повреждения в результате обстрела Шахтерска Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Хоценко отметил, что ЧП не отразилось на потребителях. Дефицита топлива, по его словам, не возникло.

Он пообещал сделать все, чтобы исправить ситуацию.

Об обстреле Шахтерска 26 октября заявил мэр города Александр Шатов. О пострадавших в результате атаки не сообщалось.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.