Король Бельгии: Запад продолжит поддерживать Украину в конфликте с РФ до последнего выстрела

Западные союзники Киева якобы и дальше будут продолжать поддерживать Украину в конфликте с Россией до того момента, пока не окончилась спецоперация, рассказал король бельгийцев Филипп. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас король Бельгии находится с визитом в Литве.

«Каким бы долгим ни был путь к окончанию боев, помощь Запада не прекратится до последнего выстрела», — подчеркнул король.

По его словам, поддержка, нужная Киеву для восстановления, будет предоставлена и в дальнейшем.

«Благодаря этому мы сможем восстановить свободную и процветающую Украину», — сказал монарх.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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