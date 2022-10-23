РИА Новости заявило о подготовке Киевом «провокации с грязной бомбой» на Украине

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РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» из разных стран, включая Украину, сообщает, что киевские власти занимаются подготовкой провокации на территории страны, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.

По сведениям собеседников агентства, данная провокация заключается в том, чтобы обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения на Украине с целью дать старт глобальной «антироссийской кампании», нужной для подрыва доверия к Москве.

Как утверждают РИА Новости, под руководством «западных кураторов» Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Сведения о готовящейся провокации предоставлялись неназванными источниками.

Агентство также заявляет, что руководителям Восточного горно-обогатительного комбината и Киевского Института ядерных исследований поручили подготовить «грязную бомбу».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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