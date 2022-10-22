Губернатор Гладков: снабжение Шебекино водой, теплом и электричеством было восстановлено

Губернатор Гладков: в Шебекино под Белгородом восстановили энергоснабжение после обстрела

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Вячеслав Гладков/VK

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что снабжение Шебекино, попавшего под обстрел, водой, теплом и электричеством восстановлено. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Уточнение по обстрелу в Шебекино. Пожар на гражданских объектах полностью потушен. Подразделениями МЧС идет проливка и разборка конструкций. По докладу моего заместителя Константина Полежаева и главы округа Владимира Жданова, электро-, тепло- и водоснабжение города полностью восстановлены», — написал губернатор.

В пресс-службе «Белгородэнерго» добавили, что энергетики компании восстановили энергоснабжение потребителей города Шебекино.

Ранее Гладков сообщил об одиннадцати пострадавших в результате обстрела города Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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