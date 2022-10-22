Телеканал «Пятый» сообщил о воздушной тревоге по всей территории Украины

Украинский телеканал «Пятый» сообщил Telegram-канале, что воздушная тревога прозвучала по всей территории Украины днем 22 октября.

Также издание «Страна.ua» сообщила, что «уже вся Украина... под воздушной тревогой».

Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена в Киевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях и других регионах Украины.

Ранее мэр украинского города Ровно Александр Третьяк сообщил о ракетных прилетах по объекту критической инфраструктуры.

ВС России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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