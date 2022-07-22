NOVA: на побережье в Болгарии обнаружили обломки российской ракеты ЗРПК «Панцирь-С»

Часть ракеты российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» прибило к черноморскому берегу Болгарии. Об этом сообщает портал NOVA.

В публикации отмечается, что обломки ракеты на пляже между городами Поморие и Ахелоем обнаружили туристы. Они испугались и немедленно вызвали представителей правоохранительных органов.

Эксперты издания утверждают, что речь идет о хвостовой части российской зенитной ракеты. Отмечается, что она не представляет опасности.

Ранее экс-полковник Генерального штаба ВС РФ, военный эксперт и обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок в своей авторской статье рассказал, что любые претензии к отечественным зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) в контексте атаки дронов ВСУ на «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП) являются безосновательными.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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