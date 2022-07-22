Минобороны России: ВС уничтожили четыре пусковые установки HIMARS производства США

Вооруженные силы России с помощью высокоточного оружия за 15 дней ликвидировали четыре пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования», — пояснил представитель российского ведомства.

Как добавил Конашенков, две пусковые уничтожили в районе Малотарановки, один HIMARS в районе Красноармейска. Четвертая была уничтожена на восточной окраине Константиновки Донецкой народной республики.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.