Басурин заявил о трех основных очагах сопротивления в Мариуполе

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что сейчас в Мариуполе остается три очага сопротивления, включая центр города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

По его словам, среди других сохраняющихся очагов, где продолжается сопротивление, — порт.

«Мариуполь полностью блокирован. Три очага сопротивления основных — это центр города, «Азовсталь» и порт», — пояснил Басурин.

Также замначальника управления Народной милиции ДНР добавил, что сейчас в Мариуполе находится около 4 тыс. украинских военных.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Ранее утверждалось, что ДНР создаст администрацию Мариуполя.