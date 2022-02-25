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#Операция на Украине #Коронавирус
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Власти Херсонской области заявили о потере контроля над переправой к Херсону

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Глава облгосадминистрации Херсонской области Геннадий Лагута заявил, что контроль над переправой к Херсону утрачен. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Несмотря на усилия украинской армии, к сожалению, утрачен контроль над переправой к Херсону. Враг… одолел оборону города», — утверждает Лагута.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие. По его словам, руководством области прилагаются усилия для поддержания правопорядка.

Ранее Государственная пограничная служба Украины заявила, что Украина лишилась контроля над островом Змеиный в Одесской области, расположенном в Черном море.

Остров расположен на границе с Румынией. Его статус имел важное значение при рассмотрении в Международном суде ООН территориального спора между Украиной и Румынией о делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны, богатых запасами нефти и газа.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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