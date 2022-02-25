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Focus: спецназ Германии в срочном порядке вывез из Киева руководителя разведки ФРГ

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Global Look Press

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль был в срочном порядке вывезен из Киева силами специального назначения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Focus.

По данным издания, Каль прибыл в Киев за несколько дней до начала военной операции России по демилитаризации Украины, чтобы обсудить с украинскими коллегами ситуацию вокруг страны. Он не успел покинуть страну вместе с дипломатами, для его вывоза потребовалось задействовать специальное подразделение разведки. Источники в структурах безопасности сообщили изданию, что Каль уже находится на территории ЕС.

Ранее глава службы внешней разведки Германии BND Бруно Каль заявил, что Россия и Китай все чаще пытаются посеять раздор между западными союзниками, используя для этого «новые средства».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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