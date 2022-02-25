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«Ставка верховного главнокомандующего» появилась на Украине

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zelenskiy_official/Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании «Ставки верховного главнокомандующего». Об этом заявляется на сайте украинского главы.

В соответствии с указом, Ставку верховного главнокомандующего возглавил Зеленский.

«Для обеспечения стратегического руководства вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами...» — пояснялось в утвержденном документе.

Координатором стал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Ставку создали после предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 февраля.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

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