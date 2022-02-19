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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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МЧС будет вести эвакуацию беженцев из ДНР и ЛНР круглосуточно

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Эвакуация беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет идти круглосуточно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей МЧС России.

«Эвакуация будет проводиться в круглосуточном режиме в соответствии с намеченными оперативными планами», — уточнили представители ведомства.

Состоялось совещание рабочей группы под председательством врио главы МЧС России Александра Чуприяна.

По его словам, работа по эвакуации людей из Донбасса продолжается в плановом порядке.

«Обновляются данные по готовности пунктов временного размещения, определен порядок оказания материальной помощи, появляются дополнительные способы доставки людей в регионы, например железнодорожным транспортом», — уточнил временно исполняющий обязанности.

В свою очередь глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин посетил пункты эвакуации в Донбассе.

По его словам, сейчас лучше всего эвакуироваться из региона. Пушилин не исключил, что Украина в любой момент может вернуться к тем событиям, которые наблюдались в 2014–2015 годах.

«Мы знаем, с каким вероломством Украина, когда идет в наступление, стреляет по жилым кварталам, уничтожает инфраструктуру, — уточняется в заявлении Пушилина на его персональном сайте.

18 февраля, руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации жителей республик, преимущественно женщин, детей и людей старшего поколения. На следующий день эвакуированные начали получать по 10 тыс. руб.

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