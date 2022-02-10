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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Венгрия не увидела необходимости в дополнительных силах НАТО

Глава МИД Сийярто: Венгрия не согласится с размещением у себя дополнительных войск

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Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто рассказал, что страна не станет соглашаться с размещением дополнительных войск у себя. Об этом министр рассказал Euronews.

По словам Сийярто, в настоящий момент хватает военных венгерских вооруженных сил и Североатлантического альянса.

«Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны — это венгерская армия и вооруженные силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны», — подчеркнул глава МИД.

Также Сийярто обратился к Соединенным Штатам, Европе и России с просьбой продолжать переговоры. Министр считает, что взаимодействие Вашингтона, Москвы и европейских стран позволит исключить «наихудший сценарий» украинского кризиса. Он обратил внимание, что при обострении ситуации именно Центральная Европа понесет наибольшие потери.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» РФ на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

Ранее сообщалось, что сенат США рассматривает новые санкции против России из-за «кибератак» на Украину.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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