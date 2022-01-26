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В Госдуме заявили, что Россия может передать оружие Донбассу за несколько часов

Зампред комитета Госдумы Водолацкий: Россия может передать оружие Донбассу за несколько часов

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

В случае атаки Киева на самопровозглашенные ЛНР и ДНР Россия может осуществить поставки туда оружия за несколько часов, однако соответствующее решение должен принять президент России Владимир Путин. Об этом заявил «Интерфакс» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия»).

«Если Украина развязывает военные действия, то естественно, будут даны команды верховным главнокомандующим, и министерство обороны оперативно и быстро поставит то вооружение, которое позволит удержать на позициях ВСУ, чтобы они не убивали мирное население, и нейтрализовать то вооружение, которое НАТО поставляет Украине», — сказал Водолацкий.

По его словам, если для Москвы станет очевидным намерение Украины пойти по силовому сценарию при поддержке западных стран, то она может начать поставки вооружений заранее. Однако, подчеркнул он, Россия рассчитывает, что украинская сторона выберет дипломатический подход и вернется к исполнению минских договоренностей.

Ранее партия «Единая Россия» официально обратилась к правительству России с просьбой помочь ЛНР и ДНР поставками военной продукции «для сдерживания агрессии Украины и обеспечения безопасности» живущих там людей.

Глава непризнанной республики ЛНР Леонид Пасечник заявил, что они должны быть готовы к любому сценарию развития событий, но надеются на выполнение Киевом минских соглашений. Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, отметил, что Донецк будет приветствовать любое решение об оказании военной помощи Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народным республикам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных поставках оружия в Донбасс, заявил, что Запад должен побудить Киев выполнять Минские соглашения.

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