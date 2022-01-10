В Кремле прокомментировали помощь сил ОДКБ Казахстану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, как удалось в кратчайшие сроки ввести миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан и быстро нейтрализовать путч, а также какая страна сыграла решающую роль в этом.

«Смотрите, во-первых, почему быстро удалось понизить градус напряженности и купировать основную опасность, о чем говорил [президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев, опасность потери контроля в нескольких крупных городах. В первую очередь в Алма-Ате. Это, конечно, эффект действия казахских силовиков, героические действия. Не обошлось и без жертв. И та помощь, которую по запросу государства Казахстана по линии ОДКБ», — сказал представитель Кремля.

По его словам, ОДКБ тоже показала свою эффективность.

«Мы видим насколько полезными были, и насколько необходимо дальше продолжить процесс наладки координации в рамках ОДКБ по линии военных структур, военных учений, маневров. Все это в час икс показало свою востребованность, обоснованность и актуальность на фоне тех вызовов и угроз, с которыми приходится сталкиваться, действия были скоординированы. Вы знаете, что главы государств и правительств многократно перезванивались в эти самые первые нелегкие дни. Перезванивались все друг с другом. Что касается нашего президента, мы сообщали, что он имел продолжительный телефонный разговор с Токаевым и со своими коллегами по организации», — подытожил Песков.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. На фоне этих событий в республику были отправлены военные -миротворцы из стран ОДКБ, в том числе из России.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидеров России, Белоруссии, Киргизии за помощь в рамках ОДКБ на фоне беспорядков в стране.