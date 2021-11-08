Президент России Владимир Путин заявил, что Россия по праву гордится отечественным вертолетостроением. Об этом он сообщил в ходе встречи с главой холдинга «Вертолеты России» Андреем Богинским, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что эта отрасль традиционно развивалась в России. Глава государства отметил, что холдинг «Вертолеты России» получился дееспособным, и попросил рассказать о перспективах его развития.

Богинский подтвердил, что в настоящее время 8 тыс. российских вертолетов эксплуатируется в 100 странах мира. Холдинг также может производить более 360 машин в год и занимает второе место по продажам и производству вертолетной техники, отметил глава компании. По словам Богинского, планируется до 2025 года произвести и реализовать на внутреннем и внешнем рынке более 1100 вертолетов.

Ранее сообщалось, что холдинг «Вертолеты России» планирует заключить контракт с Министерством обороны России на поставку модернизированной «морской» версии разведывательно-ударного вертолета Ка-52.

В 2021 году «Вертолеты России» и Минобороны заключили контракт на опытно-конструкторские работы по созданию модернизированной версии Ка-52К «Катран», предназначенной для морского базирования.