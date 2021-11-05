Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Смородская назвала «Спартак» расистским клубом 20:00
В США исключили возобновление работы генконсульств в Китае 19:56
Украинский депутат выставил на продажу нарисованный им портрет Путина 19:51
Грета Тунберг возглавила акцию протеста в Глазго 19:43
Задержаны двое подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Новой... 19:38
Стало известно, кто получит «Золотой мяч» в 2021 году 19:36
Тарасова о судействе на Гран-при Италии: я бы поставила Хромых на первое... 19:27
19Fortyfive: в США пришли в «стратегический ужас» из-за сближения... 19:26
Москвичка пожаловалась на полицейского, ударившего ее по лицу удостоверением 19:17
Хромых занимает второе место после короткой программы на Гран-при Италии 19:16

NI: США пугают планы России по созданию оружия с искусственным интеллектом

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Пентагон встревожен заявлениями российского лидера Владимира Путина о том, что Россия намерена активно разрабатывать оружие с технологиями искусственного интеллекта. Об этом в статье для National Interest пишет военный эксперт Питер Сучиу.

Автор публикации выразил уверенность в том, что прогресс России в сфере высокоточного оружия, создания БПЛА, а также систем координации военных действий способны сильно навредить интересам США.

«Согласно отчету «Искусственный интеллект и автономия в России», опубликованному ранее в этом году Центром военно-морского анализа (CNA), сегодня на различных этапах разработки находятся более 150 военных систем с поддержкой ИИ», — рассказал Сучиу.

По словам эксперта, особую опасность для Соединенных Штатов представляет все более тесное сотрудничество между Россией и Китаем.

«Сейчас большая часть сотрудничества Москвы и Пекина ограничена пределами оборонного сектора, но растущие связи двух стран могут распространить использование в вооружениях ИИ», — резюмировал автор.

Ранее заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен назвал Россию главной угрозой Соединенных Штатов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть