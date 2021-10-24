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США обратились к Северной Корее с просьбой прекратить ракетные пуски

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Reuters

Специальный посланник Соединенных Штатов по КНДР Сунг Ким обратился к Пхеньяну с просьбой закончить испытания ракет. Об этом сообщает издание Associated Press.

«Мы призываем КНДР прекратить эти провокации и другие действия, которые дестабилизируют обстановку. Вместо этого следует начать диалог», — заявил Сунг Ким после завершившихся переговоров с официальными лицами в столице Южной Кореи.

Также дипломат обратил внимание, что Вашингтон готов к дальнейшем диалогу с Северной Кореей. При этом каких-либо условий для начала совместной работы Вашингтона и Пхеньяна не будет установлено.

До этого в МИД КНДР обвинили США в нагнетании военной напряженности.

При этом в Северной Корее заявляли, что американской стороне не стоит волноваться о пуске северокорейских ракет.

В свою очередь Япония направила КНДР протест из-за ракетных испытаний.

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