Путин дал старт строительству боевых кораблей для Военно-морского флота России

Президент России Владимир Путин дал старт строительству боевых кораблей для военно-морского флота страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский глава дал свое согласие на реализацию данного проекта.

«Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надежно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности», — отметил Владимир Путин.

В рамках форума «Армия-2021» президент объявил старт строительства кораблей в Северодвинске на «Севмаше», в Петербурге на «Адмиралтейских верфях» и в Комсомольске-на-Амуре на «Амурском судостроительном заводе».

«Не раз говорил и хочу вновь повторить: сильной, суверенной России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот. Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надежно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности», — обратил внимание Владимир Путин.

23 августа президент России, открывая церемонию, поздравил кораблестроителей и военных моряков со значимым этапом, связанным с развитием военно-морского флота России.

Международный форум «Армия--2021» продлится до 28 августа на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Московской области.

Ранее сообщалось, что площадку форума «Армия» впервые развернут на мысе Шмидта на Чукотке.