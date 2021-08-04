Шойгу заявил, что Минобороны могло потерять триллионы рублей из-за коронавируса

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что из-за введенного весной прошлого года локдауна на фоне вспышки коронавирусной инфекции военное ведомство могло потерять триллионы рублей. Об этом он сказал в интервью газете «Комсомольская правда».

По его словам, почти два миллиона рабочих и инженеров по всей России не работали во время локдауна.

«Под угрозой срыва оказались не только поставки вооружения и военной техники по гособоронзаказу почти на 1,5 трлн рублей, но и экспортные поставки нашим зарубежным партнерам на сопоставимую сумму!» — сказал глава Минобороны.

Он отметил, что во время жестких ограничений в стране перестали работать большинство оборонных предприятий, в том числе «Севмаш», «Звездочка», концерн «Калашников», «Камаз», «Восточная верфь», ижевский электромеханический завод «Купол», авиационный завод в Улан-Удэ.

Шойгу добавил, что после его доклада президенту России Владимиру Путину удалось принять решения о безопасном возобновлении производства вооружения и военной техники, был выполнен гособоронзаказ и обязательства страны в рамках военно-технического сотрудничества, и люди вернулись на работу.

Ранее Шойгу рассказал об участии Минобороны в создании «Спутника V».