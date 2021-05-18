Египет предложил Израилю и Палестине перемирие

Египет предложил сторонам палестино-израильского конфликта установить перемирие, сообщает Times of Israel.

Каир выступил с инициативой ввести режим прекращения огня с 06.00 мск 20 мая, указано в сообщении. На данный момент предложение подержало палестинское радикальное движение «ХАМАС», ответа со стороны Израиля не поступало.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.

Ранее президент России Владимир Путин призвал Израиль и Палестину прекратить вооруженный конфликт.