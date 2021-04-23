В Минобороны предупредили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Провокация, задачей которой станет дискредитация сирийских властей, сейчас подготавливается боевиками недалеко от Идлиба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны.

Как уточнил контр-адмирал, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Карпов, уже поступили данные о запланированной провокации с применением химического оружия. Речь идет о подготовке «Хайят Тахрир аш-Шам» к нападению в зоне деэскалации города Идлиб.

Карпов обратил внимание, что это происходит на фоне принятия Организацией по запрещению химического оружия безосновательного решения об ограничении прав Сирии в ОЗХО. Каких-либо других подробностей, связанных с предполагаемой провокацией, больше нет.

Ранее постпред России Александр Шульгин обвинил участников ОЗХО в шантаже из-за ситуации с Сирией. По его словам, впервые на гаагской площадке государство-участник объявляется злостным нарушителем конвенции.

Помимо того, ОЗХО заявила, что у нее есть достаточно доказательств того, что военно-воздушные силы Сирии сбросили бомбу с хлором на удерживаемый боевиками город Серакиб в феврале 2018 года.