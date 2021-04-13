Савченко предрекла Украине катастрофу при обострении в Донбассе

В случае еще большего обострения ситуации в Донбассе Украине грозит катастрофа, считает бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Будет быстро, кроваво, мы потеряем все, пока не научимся воевать всей Украиной», — заявила Савченко.

По словам экс-депутата, власти страны «не смогут» ничего сделать. Она также пожаловалась на то, что жителей Украине не учат самообороне, и предположила, что из-за конфронтации в Донбассе им придется «прятать своих детей».

Ситуация на территории Донбасса обострилась в феврале текущего года. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствует большое количество боевой техники и солдат, которое Киев в последнее время стягивает к линии соприкосновения.

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что Киев не планирует наступательных действий в Донбассе и рассчитывает урегулировать ситуацию мирным путем.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.