Киев предупредили о неминуемом поражении в случае войны в Донбассе

Вооруженный конфликт в Донбассе может развиваться по двум сценариям, причем оба приведут к поражению Киева, считает польский политолог Мацей Вишневский. Его слова приводит РИА «Новости».

По мнению эксперта, военные действия внутри Украины могут привести к распаду страны или к смене власти. В последнем случае новая власть впоследствии будет сотрудничать с Россией, уверен политолог. Он заключил, что при полномасштабной войне в регионе Киеву грозит неминуемое поражение.

Ситуация на территории Донбасса обострилась в феврале текущего года. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствует большое количество боевой техники и солдат, которое Киев в последнее время стягивает к линии соприкосновения.

В Киеве в свою очередь заверили, что не имеют планов по насильственному «освобождению» региона и остаются приверженными политико-дипломатическому пути урегулирования конфликта.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.