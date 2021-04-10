Министр обороны Украины заявил о намерении мирно разрешить конфликт в Донбассе

Глава Минобороны Украины Андрей Таран заявил, что страна намерена урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий. При этом не может быть никаких компромиссов в отстаивании интересов Украины», — говорится в сообщении.

Он добавил, что наиболее действенным способом донесения до РФ позиции международного сообщества по Украине является «ускорение исполнения решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно нашего членства в альянсе».

Таран добавил, что первоочередным приоритетом украинского политического руководства является получение плана действия по членству в НАТО в 2021 году.

«Евроатлантическая интеграция является залогом суверенитета и территориальной целостности Украины. От такого решения выиграют как Украина, так и НАТО», — заявил министр.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствует большое количество боевой техники и солдат, которое Киев в последнее время стягивает к линии соприкосновения.

В Киеве в свою очередь заверили, что не имеют планов по насильственному «освобождению» региона и остаются приверженными политико-дипломатическому пути урегулирования конфликта.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.