Самолет Ан-2 вынужденно сел в поле под Ставрополем

В Ставропольском крае самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Южной транспортной прокуратуре отметили, что самолет следовал по маршруту из аэропорта Минеральные Воды в Камышин Волгоградской области.

При этом вынужденная посадка произошла недалеко от села Левокумка. По данным прокуратуры, причиной стало снижение уровня масла в двигателе.

Там также добавили, что находившиеся на борту два члена экипажа не пострадали.

Ранее стало известно, что в районе аэропорта Алма-Аты упал самолет Ан-26, предварительно, принадлежащий погранслужбе Казахстана. На борту находились шесть человек, четыре из них погибли.