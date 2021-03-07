Четыре мирных жителя получили ранения после атаки боевиков в Сирии

Замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Карпов рассказал об атаке боевиков на подконтрольной Турции территории Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что боевики открыли огонь в районе Амуда.

По его словам, в результате произошедшего ранения получили четверо мирных жителей, которые занимались сельскохозяйственными работами.

Кроме того, Карпов добавил, что боевики, которые расположились в 2,5 км западнее населенного пункта Эль-Баб, атаковали электростанцию из реактивной системы залпового огня.

Ранее пять человек получили ранения при подавлении митинга боевиками в Сирии.