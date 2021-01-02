Народная милиция ДНР обратилась к Зеленскому

В самопровозглашенной Донецкой народной республике Народная милиция ответила украинскому президенту Владимиру Зеленскому после его новогоднего обращения к жителям Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее политик заявил, что хочет рассказать о достижении мира в Донбассе, находясь на улице Артема в Донецке, а не в Киеве.

В Народной милиции такие пожелания украинского лидера назвали реалистичными, однако назвали условие, при котором это может произойти.

«Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк», — подчеркнули в ведомстве.

Там также прокомментировали слова Зеленского о планах написать на песке на пляже в Ялте «Крым — это Украина». В милиции напомнили, что пляжи Ялты галечные, а также отметили, что в этом заявлении речь идет не о полуострове, а об одноименном поселке под Мариуполем.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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